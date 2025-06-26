  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha

Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha

Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha
Güncelleme:

Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında saat 23.25'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Büyükçekmece'nin 19.65 km açığında meydana gelin deprem, yerin 15,69 km derinliğinde meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı.  

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler AFAD deprem kandilli istanbul marmara denizi deprem oldu son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu yerli SİHA ANKA III acil iniş yaptı Türkiye'nin gökyüzündeki gururu yerli SİHA ANKA III acil iniş yaptı CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Türkiyemizin yeşil ile mavinin kesiştiği tüm noktalar turizme açıldı Türkiyemizin yeşil ile mavinin kesiştiği tüm noktalar turizme açıldı ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Sanayiye kadın eli değdi: O oto sanayinin 13 yıllık Nurten ustası... Sanayiye kadın eli değdi: O oto sanayinin 13 yıllık Nurten ustası... Kılıçdaroğlu ''yandaş medya''da: ''CHP'yi 13 yıl ben yönettim, kayyuma teslim etmem'' Kılıçdaroğlu ''yandaş medya''da: ''CHP'yi 13 yıl ben yönettim, kayyuma teslim etmem''
18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu! İzmir'deki büyük orman yanbını sürüyor: Çok sayıda ev tahliye edildi! İzmir'deki büyük orman yanbını sürüyor: Çok sayıda ev tahliye edildi! Vergi yasası tepkisi için halk sokağa döküldü: Onlarca yaralı var! Vergi yasası tepkisi için halk sokağa döküldü: Onlarca yaralı var! Şener Şen'in filmi gerçek oldu: İtalya diye Karasu'ya getirildiler! Şener Şen'in filmi gerçek oldu: İtalya diye Karasu'ya getirildiler! CHP'li belediye başkanı CHP'den istifa etti CHP'li belediye başkanı CHP'den istifa etti Bunaltan sıcaklara mola: Şemsiyelerinizi hazırlayın; yağmur geliyor! Bunaltan sıcaklara mola: Şemsiyelerinizi hazırlayın; yağmur geliyor! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi!