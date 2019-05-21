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MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM !
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  3. 21 Mayıs 2019 16:37

Marmara Denizi'nde korkutan deprem !

Marmara'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.17'de merkez üssü Marmara Denizi Uçmakdere açıkları olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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