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Marmara için ''kuvvetli rüzgar'' uyarısı

Marmara için ''kuvvetli rüzgar'' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, rüzgarın yarın bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. 

Etiketler marmara rüzgar meteoroloji
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