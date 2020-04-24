SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 600'E YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Nisan 2020 19:05

Marmaris'te şaşkına çeviren görüntü !

Türkiye’nin dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris Armutalan Mahallesinin sokak ve caddelerinde turistler yerine domuzlar geziyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kovid-19 salgını nedeniyle Muğla’nın kara, deniz ve hava yolu trafiğinin kapanmasının ardından Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi sahil beldelerinin sokakları sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayvanlara kaldı.

DOMUZLAR SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIYOR

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmaris’in Armutalan Mahallesinde yıldızlı otellerin yoğunlukla olduğu cadde ve sokaklarda turistlerin yerine domuzlar sürüler halinde dolaşmaya başladı.

Sokak ve caddelerde domuzların gündüz saatlerinde dolaşmasını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
marmaris , domuz , virüs , salgın , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , coronavirüs , korona , covid , kovid , kovid-19 , covid-19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM