Marmaris'te şaşkına çeviren görüntü !

Kovid-19 salgını nedeniyle Muğla’nın kara, deniz ve hava yolu trafiğinin kapanmasının ardından Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi sahil beldelerinin sokakları sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hayvanlara kaldı.

DOMUZLAR SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIYOR

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Marmaris’in Armutalan Mahallesinde yıldızlı otellerin yoğunlukla olduğu cadde ve sokaklarda turistlerin yerine domuzlar sürüler halinde dolaşmaya başladı.

Sokak ve caddelerde domuzların gündüz saatlerinde dolaşmasını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.