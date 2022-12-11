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MEB, okul müdürünün 6 yaşında evlilik skandalıyla ilgili paylaşım sonrası harekete geçti

MEB, okul müdürünün 6 yaşında evlilik skandalıyla ilgili paylaşım sonrası harekete geçti
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), İstanbul'da bir okul müdürünün, kamuoyunda infiale neden olan çocuğun cinsel istismarı haberleriyle ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı.

Türkiye 6 yaşındaki bir kız çocuğunun istismar iddialarını konuşuyor.

İstanbul'da yaşayan H.K.G.'nin 6 yaşındayken babası tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Bunun üzerine genç kız, ailesi ve İstekli'ye karşı hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili her kesimden tepki yağdı.

"İmansızlar siz iftira atmaya devam edebilirsiniz"
Öte yandan tarihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü Cafer K. ise istismar haberlerini hedef alan paylaşımlarda bulundu.

K., sosyal medya hesabından, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberi doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!!” ifadelerini paylaştı.

Kısa sürede büyük tepki çeken K., daha sonra paylaşımlarını sildi.

Soruşturma başlatıldı
Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

MEB tarafından resmi hesapta yapılan açıklamada, söz konusu okul müdür hakkında soruşturma başlatığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Etiketler istismar okul müdürü cinsel istismar
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