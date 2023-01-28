MEB'ten yeni sınıf kararı; 81 ilde başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sağlık problemi yaşayan çocukların evde veya hastanede eğitim görmelerine imkan sağlamak için 81 ilde "hastane sınıfı" adımını attı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sağlık sorunları sebebiyle evde ya da hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerine devam etmelerini için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Özer, "Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli faaliyetlerden biri de özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları ve toplumsal yaşantı ile bütünleşmeleri için devam eden çalışmalarımız oluşturuyor. Bu bağlamda sağlık problemleri nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmeleri için hastane bünyesinde veya evde tedavisi devam eden çocuklarımızın ayağına eğitim hizmeti götürüyoruz" diye konuştu.

11 BİN 22 ÖĞRECİ EVDE EĞİTİM ALIYOR

22 ilde 51 hastane sınıfında bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sınıfların her birinde 2 öğretmenin görev aldığını kaydeden Özer, bu faaliyetlerde görev alan öğretmenlere başarı belgesi verildiğini belirterek, "Ülkemizde bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Dolayısıyla hastanede ya da evde eğitim alan öğrencilerimize bugün itibarıyla 12 bin 3 öğretmenimiz eğitim hizmeti götürüyor.

Geleceğimizin mimarı gençleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan, fedakarlıkta bulunarak öğrencilerimize sevgi ve merhametiyle adeta ışık olan bu öğretmenlerimizi ayrıca ödüllendirmek istedik. Bu vesileyle sağlık problemleri nedeniyle okula devam edemeyen, evde ya da hastanede tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın ayağına kadar eğitim hizmeti götüren öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdik.

Ben bu fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarımızın eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız" ifadelerini kullandı.