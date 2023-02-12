Mehmetçik deprem bölgesinde 19 binden fazla çadır kurdu
Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde Mehmetçik tarafından 19 binden fazla çadırın kurulduğunu duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) helikopterleri ile köylerdeki depremzedelere yardım götürülmesine devam edildi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyüne, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteri ile çadır sevkiyatı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nca, Mehmetçik'in deprem bölgesinde 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığı bildirildi.
DHA
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