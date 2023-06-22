Melih Gökçek bir kez daha fena yakalandı

Gökkuşağı renkleri önünde fotoğraf çektirdiler diye bir müdür ve öğretmeni hedef göstererek görevden alınmasına sebep olan Melih Gökçek'in kendi döneminde "GÖKKUŞAĞI" adında kamu pazarı açtığı ve renkli ışıklı havuzlar yaptırdığı ortaya çıktı.

Karne günü gökkuşağı süslemeleri önünde öğrencisiyle poz verdiği için Sarıyer Emirgan İlkokulu'nda öğretmen Emine Yahşi ve okulun müdürü Emine Kızıldağ'ı hedef gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in, kendi döneminde, "Gökkuşağı" adında kamu pazarı açtığı ve gökkuşağı renklerinde havuzlar yaptırdığı öğrenildi. Gökçek’in karne günü gökkuşağı süslemeleri önünde öğrencisiyle poz verdiği için hedef gösterdiği Sarıyer Emirgan İlkokulu'nda öğretmen Emine Yahşi ve okulun müdürü Emine Kızıldağ açığa alınmıştı. Gökçek, sosyal medya hesabından, “Bu kadın öğretmense derhal açığa alınmalı... Çocuklarımızı eşcinselliğe itenler çocuklarımızın katilleridir...” paylaşımını yapmıştı. Öğretmenlerin açığa alınması gündemdeki yerini korurken, Gökçek'in kendi döneminde "Gökkuşağı" adında kamu pazarı açtığı ve renkli ışıklı havuzlar yaptırdığı ortaya çıktı.