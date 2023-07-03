Melisa Döngel ve Sefo Ayrıldı: Dikkat çeken Sergen Yalçın paylaşımı

Melisa Döngel'in Sergen Yalçın ile yakınlaştığı iddiaları üzerine Melisa Döngel ve Sefo'nun ilişkisi sona erdi.

İlişkilerini gözlerinden uzak yaşayan Melisa Döngel ve Sefo'nun aşkı kısa sürmüş, ikili sessiz sedasız yıllarını ayırmıştı. Melisa Döngel'in adı Sergen Yalçın'la anılınca Sefo'dan manidar bir paylaşım geldi.

SON PAYLAŞIMI ÇOK MANİDAR

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Melisa Döngel ve Sefo geri dönülmez bir yola girdi. Geçtiğimiz günlerde eski aşkına Tarkan'ın şarkısıyla eski aşkına gönderme yapan Sefo, son gönderisiyle dikkat çekti.

EMOJİLİ GÖNDERME

Güzel oyuncu Melisa Döngel'in Çeşme Alaçatı'da ünlü teknik adam Sergen Yalçın'la yakınlaştığı iddia edildi. İddianın sosyal medyada gündem olmasının ardından Sefo, Twitter hesabından kusma emojisi paylaştı. Birçok kişi paylaşıma anlam veremezken Sefo'nun takipçileri göndermenin sebebini anladı.