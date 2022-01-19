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Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Tbmm Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

 

Etiketler memur emekli zam
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