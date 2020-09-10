Memurlara yeni koronavirüs tedbirleri geliyor!

Toplantının gündemi “COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi” olarak belirlendi.

Bakan Selçuk toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.

KPDK, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanacak.

Toplantı, pandemi sürecinde tedbirlere uygun olarak gerçekleşecek. Salonda sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olacak, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alınacak.