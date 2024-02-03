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Meral Akşener'in ablası vefat etti

Meral Akşener'in ablası vefat etti
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablası Mualla Özen'in vefat ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler meral akşener vefat ölüm ablasını kayebtti
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