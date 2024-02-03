Meral Akşener'in ablası vefat etti
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası Mualla Özen hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ablası Mualla Özen'in vefat ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun…" ifadelerini kullandı.
Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu.— Meral Akşener (@meral_aksener) February 3, 2024
Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır.
Mekânı cennet olsun…
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