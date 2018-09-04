Mersin'de dehşete düşüren görüntüler !

Mersin'in Erdemli ilçesinde briket çakılı yığınının altında kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Cankur ekiplerinin zamanında müdahalesiyle işçi çakıl yığını altından yaralı halde kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 ekiplerinin müdahale ettiği yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bir briket imalathanesinde yaşandı. Briket imalatında çalışan işçilerden Fethi Turan iddiaya göre imalatta kullanılan çakılın üzerinde dolaşmaya başladı. Bu sırada metrelerce yükseklikteki çakıl yığını göçtü. İşçi de yığının altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.