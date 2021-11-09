Meteoroloji uyardı: Hava 5 derece birden soğuyacak, kar geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkalrı bir anda düşecek. Türkiye'nin batısına yağmur, doğusuna ise kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, güneybatı kesimler ile Orta Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, su baskını, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinde sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70/km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellike yağmur ve sağanak, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (30-60 km/sa), kıyı kesiminde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin, gece saatlerinde Orta Karadeniz bölgesi ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















