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  3. 25 Kasım 2018 16:09

Meteoroloji uyardı ! Önce yağmur sonra kar geliyor

Meteoroloji, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisini ilk önce yağmur daha sonra kar yağışı olarak göstereceğini açıkladı.

Meteoroloji uyardı ! Önce yağmur sonra kar geliyor
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Marmara Bölgesi, yarın batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek. Perşembe gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafta sonuna doğru yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girerek hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 

Bölgede 29 Kasım Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

İstanbul genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarıların takip edilmesi istendi.

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haritalı hava durumu tahmini

AA

marmara , kar , meteoroloji , yağmur
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