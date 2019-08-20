Meteoroloji uyardı ! Sağanak yağış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerine kadar Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Buna göre salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'u gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Yağışlar cuma ve cumartesi günleri ise son buluyor. İstanbul'da bu hafta sıcaklık 24-29 dereceleri arasında öngörülüyor.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'un yanı sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















