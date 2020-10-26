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  3. 26 Ekim 2020 07:48

Meteoroloji'den bir sağanak uyarısı daha!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte 5 günük hava tahmin haritaları...

Meteoroloji'den bir sağanak uyarısı daha!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. 

Gece Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. 

Ayrıca bu gece ve yarın sabah Marmara'nın güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini


 
 

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