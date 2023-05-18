Meteoroloji'den iki bölge için toz aşımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde bu akşamdan itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı olması tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Cuma ve cumartesi de etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol