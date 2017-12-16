Kadınlara yaptıklarıyla serveti kazandı... Fuhuş baronu gözaltında
Kadınlara yaptıklarıyla serveti kazandı... Fuhuş baronu gözaltında
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''
Ünlü giyim devi mağaza kapatacak !
Ünlü giyim devi mağaza kapatacak !
Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu
Bacakları olmayan küçük kızı bir de şimdi görün
Bacakları olmayan küçük kızı bir de şimdi görün
Sosyal medya zenginlerinin sırları ifşa oldu
Sosyal medya zenginlerinin sırları ifşa oldu
Bankadan kredi çekmek yerine kendisi yaptı !
Bankadan kredi çekmek yerine kendisi yaptı !
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla şoke oldu !
Sabah kalktığında karşılaştığı manzarayla şoke oldu !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Aralık 2017 13:49

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''
A+ A-

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL DIŞINDA 6 İL İÇİN DAHA UYARI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir ve Tekirdağ'da yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca "Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de bugün başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

uyarı , kuvvetli yağış , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM