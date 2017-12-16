Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak yağışların, il genelinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İzmir ve Tekirdağ'da yarın öğle saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli güneybatılı (lodos) rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, ayrıca "Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de bugün başlayacak olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak yarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.