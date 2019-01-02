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  3. 02 Ocak 2019 17:57

Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha !

İstanbul için yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den İstanbul'a bir uyarı daha !
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İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgenin güneydoğusunda ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

rüzgar , istanbul , fırtına
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