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Meteoroloji'den kritik uyarı: 7 ili fırtına vuracak

Meteoroloji'den kritik uyarı: 7 ili fırtına vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), bölgenin batısında( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batı kesimlerinde ) ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

DHA

Etiketler meteoroloji marmara kuvvetli rüzgar fırtına
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