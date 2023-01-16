Meteoroloji'den kritik uyarı: 7 ili fırtına vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), bölgenin batısında( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batı kesimlerinde ) ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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DHA