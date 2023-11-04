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Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi
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Televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Ünlü televizyon programcısı ve sunucusu Metin Uca trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uca, şu ifadeleri kullandı: 

“Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili @kubrakb ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. 

Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim.”

Etiketler metin uca trafik kazası ünlü sunucu kaza
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