Metro seferlerine Süper Kupa düzenlemesi

Süper Kupa maçının iptal edilip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye doğru yola çıkmasının ardından Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.