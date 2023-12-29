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Metro seferlerine Süper Kupa düzenlemesi

Metro seferlerine Süper Kupa düzenlemesi
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Süper Kupa maçının iptal edilip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye doğru yola çıkmasının ardından Metro İstanbul'dan açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Metro seferlerine Süper Kupa düzenlemesi - Resim : 1

Etiketler istanbul metro süper kupa
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