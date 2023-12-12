MHP'li aday adayı hayatını kaybetti
MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Sivas’ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu.
Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için Aday adaylığını açıklamıştı.
Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner, ikindi namazının ardından Ayyıldız Camiinde düzenlenecek olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
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