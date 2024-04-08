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MHP'li milletvekili İsrail ile ticareti milli görev ilan etti

MHP'li milletvekili İsrail ile ticareti milli görev ilan etti
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MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, sahibi olduğu şirket ile İsrail arasındaki ticaretle ilgili eleştirilere "milli görev" diyerek yanıt verdi.

İsrail'in Gazze'de sivil, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin kanlı saldırıları devam ederken Türkiye ile İsrail arasında aralıksız devam eden ticari ilişkiler tepki çekmeye devam ediyor.

Bu tepkiler sürerken MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un sahibi olduğu şirketin İsrail ile olan ticaretine ilişkin de eleştiriler yükselmişti.

Söz konusu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren MHP'li Hilmi Durgun, “Sosyal medya başlayan, daha sonrada maalesef malum haber sitelerinin araştırmaya tenezzül dahi etmeden mal bulmuş mağribi gibi haber yaparak başlattıkları karalama kampanyası ile ilgili açıklamam aşağıdaki gibidir” diyerek şunları söyledi:

“Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık.

Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz.

Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.

Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. TOHUM firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır.

Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.

Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.”

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Etiketler Hilmi Durgun ak parti MHP İsrail israil ile ticaret ticaret milli görev
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