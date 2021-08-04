Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı

Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

PATLAMALAR YAŞANDI, SİRENLER ÇALIYOR

Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

PATLAYICI MADDELER DIŞARI ÇIKARILDI

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

"PATLAMA RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti. Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede Ören Mahallesi'nde oturanların da tahliye işlemlerine başlanıldı.

YERLEŞİM YERİ ÖREN'İN TAHLİYESİ BAŞLADI

Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı. Bir yandan Ören'in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor. Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ

Son yaptığı paylaşımla alevlerin termik santrale girdiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" ifadelerini kullandı.