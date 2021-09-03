Milli bayramlar okullara geri döndü

Milli bayramların okullarda kutlanmaması, Danıştay’dan döndü. Danıştay’dan ‘eksik düzenleme’ kararı MEB’in değişikliği iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), sosyal etkinlikler yönetmeliğinde gerçekleştirdiği değişiklik ile okullarda milli bayramların ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanması ile Atatürk milliyetçiliği, Atatürk ilke ve inkılapları vurguları yönetmelikten çıkarılmıştı. Danıştay 8. Dairesi, milli bayram kutlamalarının yönetmelikte yer almamasını eksik düzenleme olarak nitelendirerek değişikliği oybirliği ile iptal etti.

Eğitim-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran 2017’deki MEB Eğitim Kurumları Sosyal Yönetmeliği ile MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştı.

Okullarda milli bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanması, Atatürk milliyetçiliği ile Atatürk ilke ve inkılapları vurguları yönetmelikten çıkarılmıştı. Yönetmeliğe eklenen “gönüllüler” ifadesi ise “okullarda dini faaliyetler yürütmesi amaçlanan dernek, vakıf, tarikat, cemaatlerin etkinliklerine ve bu etkinlikleri finanse edebilmelerine yasal dayanak yaratma amacı” olarak nitelendirilmişti. Eğitim-İş, değişikler, yargıya taşımıştı. Danıştay 8. Dairesi, davada karar verdi.

‘İSTİSMARA AÇIK’

MEB’in, “ulusal ve resmi bayramlar ile törenlerin, tören ve kutlamalar yönetmeliğinde belirlenmesi nedeniyle davaya konu olan yönetmelikte düzenleme yapılmadığını” savunduğu davada, ilk olarak “gönüllü” kavramı incelendi.

Değişiklikten önce kullanılan “gönüllü veli” kavramının, yalnızca “gönüllü” olarak değiştirildiğine işaret edilen kararda, “‘gönüllü veli’ kavramının belirli ve sınırlı olduğu ancak ‘gönüllü’ kavramının daha geniş olduğu ve belirsizlik taşıdığı” kaydedildi.

Kararda, “Hiçbir sınırlama ve kritere tabi olmadan pek çok kişinin eğitim sistemine dahil olarak etkide bulunmasının önünü açan düzenleme, muğlak ve istismara açık nitelik taşımaktadır” denildi. Bu nedenle, “'gönüllü” tanımındaki “kişi” ibaresi oybirliği ile iptal edildi. MEB’in savunmasına itibar edilmedi.

Kaldırılan yönetmelikte törenler ile ilgili esaslar ve milli bayramlar ile yerel kurtuluş günlerinin düzenlendiği anımsatılan kararda, değişikliğin ardından yönetmelikte milli bayramların düzenlenmediği, yönetmelikte yer alan “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”nde de milli bayramlara yer verilmediği vurgulandı. Yönetmelikte “milli bayramlara yer verilmesi gerektiğine” işaret edilen kararda, MEB’in “ulusal ve resmi bayramlar ile törenlerin, tören ve kutlamalar yönetmeliğinde belirlendiği” yönündeki savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Kararda, “Milli bayramlara yönetmelikte ve yönetmeliğin ‘Ek-8’ çizelgesinde yer verilmemesi ve daha önceki yönetmelikte yer alan bu bayramların kutlanmasına ilişkin usul ve esasların dava konusu yönetmelikte düzenlenmemesi eksik düzenleme niteliğinde olduğundan hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Bu nedenle, milli bayramlara yönetmelikte yer verilmemesi, eksik düzenleme olduğu gerekçesiyle oybirliği ile iptal edildi.