  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusu
Güncelleme:

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), “Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı “Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli” açıklamasına karşı tepkiler sürüyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kanunlara uymamaya tahrik”, “görevi kötüye kullanma”, “Anayasa’yı ihlal” ile “Anayasa m. 24 ve m. 174’e aykırılık” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan Bakan Tekin hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, “Ülkemizde her geçen gün laiklik karşıtı, ortaçağcı gericilerin saldırıları artarak devam etmektedir. Ülkemize ekmek ve su gibi gerekli olan laiklik ilkemiz ve onun getirisi olan laik eğitim şimdi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından hedef alınmıştır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yalnızca kızların gideceği ''kız okulları'' geliyor!Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yalnızca kızların gideceği ''kız okulları'' geliyor!Güncel

 

 

Etiketler Yusuf Tekin hkp halkın kurtuluş partisi suç duyurusu meb milli eğitim bakanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
17 Temmuz haftası burç yorumları
Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor
Sıcaktan bunalan İstanbullular yasak dinlemedi
Üniversite harçları geri getirildi! İşte yeni harçlar
İşte milyonlarca emekliye sıfır zam aldıran kök maaş hesabı
Galatasaray-Austria Wien maç sonunda ortalık karıştı
Meteoroloıji'den hafta sonu planı yapanlara uyarı!
İkinci el araç satışlarında yeni dönem başladı
Yine zamla yatıp, zamla kalktık: Benzine dev zam!
Sivas'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü; 1 kişi ağır yaralandı