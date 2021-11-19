  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Okullarda yeni koronavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Okullarda yeni koronavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Okullarda yeni koronavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinlikleri iptal ettiğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti. Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

 ETKİNLİKLER TEDBİREN İPTAL EDİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

Etiketler meb milli eğitim bakanlık koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
10 gündür aranan küçük Müslüme'den acı haber
Karısıyla eş değiştirme partisine katılmıştı! Şimdi de 9 kadınla evlendi
İki kardeş ''İznik Gölü'nde intihar edeceğiz'' diyerek el ele ölüme gitti
İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları
Eksi 40 derecede mini etek giyen kız hayatının şokunu yaşadı
Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı
Kulislerden dikkat çeken iddia: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı''
Müge Anlı doğal güzelliği ile sosyal medyayı salladı
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Kamyonun altına giren araçtan sağ olarak kurtuldu