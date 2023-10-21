Milli Eğitim'de Menzil şeyhine bağlılık yemini skandalı

Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki Menzilcilerle ilgili tartışmalar büyürken, bir ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki’ye bağlılığını ilan ettiğine dair sosyal medyadki paylaşımı infial etti.

Aydın'ın Koçalı ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü O.A. tövbe yemini etti ve Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki’ye bağlılığını ilan etti. Bunu da sosyal medyadan paylaştı. Veliler çocuklarını emanet ettikleri eğitimcinin paylaşımını görünce şoke oldu.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün haberine göre Koçarlı Milli Eğitim Müdürü O.A.'nun, Menzil şeyhine bağlılık yemini ettiği ortaya çıktı.O.A., yeminle ilgili paylaşımını sorunca ,“Sosyal medya beceriksizliği” dedi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü O.A., Menzil şeyhine bağlılık yeminini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı.O.A.'nun WhatsApp listesindeki herkesin gördüğü paylaşımında, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki'ye bağlılık ve tövbe yemini yer aldı.

‘Vekil ağabeylere' yönelik tarikat içi yazışmada, “Değerli vekil ağabeylerim, bütün vekil ağabeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler. Kendinizden eksiltme ve katma yapmayın” talimatı yer aldı.

Tövbe metni ise şöyle: “Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi hz kendime şeyh kabul ettim.”

O.A., paylaşımı yanlışlıkla yaptığını belirterek, “Sosyal medya beceriksizliği diyelim inşallah” dedi.

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