Milli Savunma Bakanı Güler’den terörle mücadele vurgusu

Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin artan bir şiddet ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“ARTAN BİR ŞİDDET VE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR”

Gazetecilerin terörle mücadeledeki son duruma ilişkin sorusu üzerine Güler, "Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

Aynı gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu görüşmenin terörle mücadeleye etkisi olacak mı?" sorusuna Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak" yanıtını verdi.