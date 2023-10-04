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Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik zirvesi!

Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik zirvesi!
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bakanlıkta bir araya geldi. Toplantıya ilişkin fotoğraflar sosyal medyadan paylaşıldı.

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı güvenlik zirvesi
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