MİT'ten 9 şehit verdiğimiz bölgede operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, 9 askerimizin şehit olduğu Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi
MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.
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