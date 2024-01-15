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MİT'ten 9 şehit verdiğimiz bölgede operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT'ten 9 şehit verdiğimiz bölgede operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı, 9 askerimizin şehit olduğu Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 9 askerimizin şehit olduğu Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

Etiketler ırak metina mit nokta operasyon
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