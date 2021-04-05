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Motosikletteki ''sipariş'' hırsızlığı kamerada

Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı.

Niğde’de meydana gelen olayda, motosikletli kurye bir siparişi apartmana çıkardı.

Motosiklette kalan başka bir siparişi ise yoldan geçen kapüşonlu bir kişi motosikletten alarak kayıplara karıştı. 

 

Etiketler apartman Motosiklet sipariş Niğde
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