MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den gelen açıklama şöyle:
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li Terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
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