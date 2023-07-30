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MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den gelen açıklama şöyle:

Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li Terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk ypg
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