  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Temmuz 2020 16:23

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
terörist , duyuru , msb
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM