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  3. 23 Ağustos 2020 16:18

MSB: 80 milyonu aşkın maske üretildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),, MKEK ve askeri dikimevlerinde maskenin yanı sıra 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan üretildiğini açıkladı.

MSB: 80 milyonu aşkın maske üretildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bugüne kadar üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Covid-19'un Türkiye'yi etkilemeye başladığı günden beri maske ihtiyacını karşılamak için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve askeri dikimevlerindeki personelin yüksek tempoda ve fedakarca çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi. Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor" denildi.

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