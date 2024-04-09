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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu. 

Etiketler MSB asker şehit
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