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MSB acı haberi verdi: 1 evladımız şehit düştü

MSB acı haberi verdi: 1 evladımız şehit düştü
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin taciz ateşi açması sonucu 1 uzman çavuşun şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Irak Kuzeyi Harekat bölgesinde 03 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından  yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı şehit kuzey ırak
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