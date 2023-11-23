MSB açıkladı: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Habur'da 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan başarılı operasyonlarla devam eden terörle mücadele operasyonları başarıyla devam ediyor. Bu kapsamda kaçacak delik bulamayan teröristlerin TSK güçlerine teslim olduğu haberlerine bir yenisi daha eklendi. Habur'daki hududt karakoluna bir teröristin tesli olduğu bildirildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU.."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri yer aldı.