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MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi. 

Etiketler msb terör açıklama
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