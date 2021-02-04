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  3. 04 Şubat 2021 17:22

MSB, Azerbaycan'a yerli mayın temizleme aracı gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a ihraç edildiğini duyurdu.

MSB, Azerbaycan'a yerli mayın temizleme aracı gönderdi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bağlısı ASFAT AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı kardeş ülke Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor" denildi.






DHA

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