MSB, Azerbaycan'a yerli mayın temizleme aracı gönderdi

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bağlısı ASFAT AŞ tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen 20 adet MEMATT'ı kardeş ülke Azerbaycan’a ihraç ediyoruz. Kayseri’den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü’ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor" denildi.
DHA
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