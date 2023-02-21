MSB: Bugüne kadar 59 bin 985 çadır kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar deprem bölgesinde 59 bin 985 çadırın kurularak vatandaşlara teslim edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Devlet Millet El Ele” ifadelerini kullandı.
Mehmetçiklerimiz deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 21, 2023
Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi.
Devlet Millet El Ele 🇹🇷 pic.twitter.com/35H1rvOdfR
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