MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
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