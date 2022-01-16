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  3. MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Etiketler ırak pkk terörist
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