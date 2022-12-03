MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 12 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan sınırında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışa 9'u FETÖ, 2'si PKK/KCK ve 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK ve 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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