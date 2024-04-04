MSB'den ''askerlere toplu oy kullandırıldı'' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yerel seçimlerde askerlere toplu oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin, mesleğini icra eden personelin vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirdiğini belirtti.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla; son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 280'i Irak’ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diğer yandan Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte, istikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

'HUDUTLARDA 2 BİN 109 KİŞİ ENGELLENDİ

Aktürk, hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 kişinin yakalandığını, 2 bin 109 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini belirterek, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu çerçevede; garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında güvenlik, barış ve istikrar için bulunduğumuz ve milli meselemiz olan Kıbrıs'ta; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tarafları miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemler yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı çözüme yönelmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

ERTUĞRUL'DAN JAPONYA SEYRİ

Aktürk, 'TCG Kınalıada' korvetnin Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, 'Ertuğrul' fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 8 Nisan-19 Ağustos tarihleri arasında Japonya seyri icra edeceğini belirtti. Aktürk, bu kapsamda, 20 ülkeye 24 liman ziyareti gerçekleştirilmesi planlandığını kaydetti. Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ulaştığı seviye ve gelecek hedefleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda zırhlı tanksavar aracı ile 35 mm modern çekili topun muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" dedi.

Öte yandan bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlere toplu oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin, "18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir" dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ni kabulünde; ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ele alındığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetleri ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

DHA