Muğla açıklarında orkutan deprem! Yeni gün 4,6 büyüklüğnüde depremle başladı

Son günlerde sismik hareketliliğin arttığı Akdeniz yeni güne yine bir depremle başladı. Muğla açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,6, Kandilli Rasathanesi ise 4,4 olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla açıkları olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Marmaris, Dalaman ve çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...