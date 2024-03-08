  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla açıklarında orkutan deprem! Yeni gün 4,6 büyüklüğnüde depremle başladı

Muğla açıklarında orkutan deprem! Yeni gün 4,6 büyüklüğnüde depremle başladı

Muğla açıklarında orkutan deprem! Yeni gün 4,6 büyüklüğnüde depremle başladı
Güncelleme:

Son günlerde sismik hareketliliğin arttığı Akdeniz yeni güne yine bir depremle başladı. Muğla açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,6, Kandilli Rasathanesi ise 4,4 olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla açıkları olan depremin büyüklüğü 4.4 olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, saat 07.27'de merkez üssü Akdeniz olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Marmaris, Dalaman ve çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

 

Etiketler  Muğla akdeniz deprem korkutan deprem kandilli AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan! Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? İşte güncel promosyon tutarları Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? İşte güncel promosyon tutarları İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cenazeleri toplu mezara defnedildi İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cenazeleri toplu mezara defnedildi Uzman isimden uyarı: Sahurda bunları sakın tüketmeyin! Uzman isimden uyarı: Sahurda bunları sakın tüketmeyin! Tatil, kira, ulaşım, refah payı... Emekliye yeni destekler geliyor! Tatil, kira, ulaşım, refah payı... Emekliye yeni destekler geliyor! İYİ Parti'den istifa eden Gürbüz Şancı'dan Mansur Yavaş'a destek İYİ Parti'den istifa eden Gürbüz Şancı'dan Mansur Yavaş'a destek Öz kızına cinsel istismarda bulunan sapığa verilen ceza belli oldu Öz kızına cinsel istismarda bulunan sapığa verilen ceza belli oldu CHP Genel Merkezi’nden Burcu Köksal açıklaması: Kucaklayan bir siyaset kurmakta kararlıyız CHP Genel Merkezi’nden Burcu Köksal açıklaması: Kucaklayan bir siyaset kurmakta kararlıyız Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı