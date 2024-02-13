Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin

Erzincan'da bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçiden haber alınamazken bölgede bulunan Sarıgül'ün videosu duygulandırdı.

Erzincan'da bugün bir maden ocağın toprak kayması yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre 9 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. 9 ilden ekiplerin sevk edildiği aktarılırken, 9 işçinin kurtarılması için çalışmalara başlandı.

SESİ TİTREYEREK KONUŞTU: 'BU TOPRAK BENİM CANLARIMI VERSİN'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, olayın gerçekleşmesi sonrasında bölgeye gitti. Bölgeden bir video paylaşan Sarıgül, sesi titreyerek "Bu toprak benim canlarımı versin" dedi.

Sarıgül videosunda şunları ifade etti:

"Olay yerindeyim. Allah'ım, Yarabbim... İnşallah bu toprak benim canlarımı versin. Şu anda olay yerindeyim. Burada neler çektiğimizi bilemezsiniz. Allah'ım bugünleri bir daha göstermesin. İnşallah göçük altındaki canlara bir önce ulaşırız."