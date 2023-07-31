Mutfak tüpüne 4'üncü zam!

Türkiye seçimlerin ardından zamla yatıp zamla kalkarken tüp gaza bir ayda tam 4 defa zam yapıldığı ortaya çıktı.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bir tüp gaz bayiini ziyaret ederek, tüp gaza yapılan zamlarla ilgili konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tüp gaza bir ayda 4 kere zam geldi. Ayın 6'sında büyük tüpler 360 liraydı, 10'unda 370 lira oldu, 16'sında 425 lira oldu ve 26’sında 450 lira oldu. Bu tüp 2021 yılında 140 liraydı, 2022 yılında 330 liraydı, şu anda 450 lira. Doğal gazın olmadığı özellikle kırsal kesim tüple hala işini görüyor. Yemeğini tüple yapıyor, suyunu veya ihtiyaçlarını gidermek için tüp kullanıyor" dedi.

Gürer, şunları söyledi:

"Tüp gaza bir ayda 4 kere zam geldi. Ayın 6'sında büyük tüpler 360 liraydı, 10'unda 370 lira oldu, 16'sında 425 lira oldu ve 26’sında 450 lira oldu. Bu tüp 2021 yılında 140 liraydı, 2022 yılında 330 liraydı, şu anda 450 lira. Doğal gazın olmadığı özellikle kırsal kesim tüple hala işini görüyor. Yemeğini tüple yapıyor, suyunu veya ihtiyaçlarını gidermek için tüp kullanıyor. Küçük tüpler de 2021 yılında 29 liraydı, 2022'de 60 lira, şu anda 90 liraya çıkmış durumda. Pikniğe giderken yanında tüp götürme artık neredeyse sona eriyor. Buldukları çalı çırpıyla bir ocak yapıp onunla idare etmeye çalışıyorlar. Bazı köylere gittik, artık orada da tezek yerine yakacak olarak kullanılmaya başlamış.

Bir dönemler bu ülkede tüp fiyatları değiştiği zaman siyasi iktidar sallanırdı, yurttaşlar için önemliydi. Şu anda geçim sıkıntısı hat safhada, vatandaş tüpe dahi erişimde sorun yaşıyor ve tüpe bir ayda dört kere zam geliyor. Bir ayda bir kere zam gelse belki bir ifadeyle anlatılmak olası ama tüpe dört kere fiyat artışının gelmesi vatandaşı bunaltmış durumda. "

Yurttaşın gelen zamlar nedeniyle akaryakıt istasyonlarında kaçak olarak tüplerini doldurttuğunu belirten esnaf da kendilerinin bile artık eskisi kadar tüp kullanamadığından dert yandı.